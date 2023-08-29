الجيش العراقي: حدودنا محصنة ولا تحركات عسكرية أميركية على أراضينا

2023/08/29 | 19:25 - المصدر: العربية

نفى يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، وجود أي تحركات عسكرية أميركية في أراضي بلاده، مؤكدا على أنها مجرد عملية استبدال روتينية.وقال رسول في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "التحركات العسكرية التي شوهدت مؤخرا هي عملية استبدال للقوات الأميركية في سوريا، وأعتقد أنها كانت فرقة عسكرية جبلية أميركية، وهذه التحركات حدثت داخل الأراضي السورية وليس العراقية".وأشار المتحدث إلى وجود مستشارين عسكريين من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار في غرب العراق. وأوضح أن "مهمة هؤلاء المستشارين تتمثل في التدريب والتجهيز والتسليح والتمكين، ولدينا متدربون يتدربون في هذه القاعدة".وأكد رسول على أن "القوات الأميركية والتحالف الدولي يقومون بعملية استبدال لقواتهم الموجودة في العراق وسوريا كل تسعة أشهر أو عام تقريبا".وكانت وكالة الأنباء العراقية قالت إن وفدا أمنيا عراقيا رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله وصل يوم السبت الماضي إلى قاعدة عين الأسد، لكن الوكالة لم تذكر أسباب زيارة القاعدة العسكرية