الشيخ حمودي والسفير الهولندي يبحثان تنمية العلاقات بفرص استثمارية

2023/08/29 | 20:45 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء، مع سفير مملكة هولندا هانس ساندي، تنمية العلاقات بفرص استثمارية صناعية وزراعية ونفطية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" الشيخ حمودي استقبل ساندي، صباح اليوم، وبحثا تطورات الأوضاع السياسية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي والصحي والتنمية البشرية".وأكد الشيخ حمودي، بحسب البيان، أن" العراق يتمتع اليوم بحالة استقرار عالية، ونجح في بناء قدراته الأمنية التي تمكنه من حفظ سيادته الوطنية"، لافتا، إلى أن" الحكومة الحالية تخوض اليوم معركة اقتصادية تنموية وخدمية على مختلف الأصعدة، وتستعد للانتخابات المحلية كفرصة للشعب لأخذ دوره في التغيير والمشاركة في صنع القرار".وأعرب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عن تطلعه بأن تتجه هولندا إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي فتحها العراق لتعزيز المصالح المشتركة بالمجال الصناعي والزراعي والنفطي بما يعمق علاقات البلدين.