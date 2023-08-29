النزاهة والـ UNDP يشددان على أهمية استجابة الدولة الأطراف في اتفاقية الأممية لمكافحة الفساد لمقرراتها

2023/08/29 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حرص العراق على الالتزام بالتعهدات والمواثيق والاتفاقيَّات الدوليَّة، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، مبيناً تضافر جهود السلطات الثلاث وتعاونها مع الأجهزة الرقابيَّة لتحقيق الاستجابة لمواد وبنود الاتفاقيَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد. القاضي (حيدر حنون) استعرض، خلال كلمته في ورشة العمل المنعقدة بالتعاون بين هيئة النزاهة الاتحاديَّة وبرنامح الأمم المتحدة لمكافحة …