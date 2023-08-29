2023/08/29 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات الجديدة وأقر عدة توصيات خلال جلسته الـ34، من بينها اقرار تعديل ضوابط بيع قطع الأراضي والدور السكنية لشاغليها من المواطنين الإيزيديين، وإقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية، للسلع والبضائع المستوردة، فيما طالب مجلس النواب بالإسراع في تشريع عدد من مشروعات […]

ظهرت المقالة “إيرث نيوز” تنشر القرارات التي خرجت بها جلسة مجلس الوزراء أولاً على ايرث نيوز.