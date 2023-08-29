2023/08/29 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عقد مدير عام الخطوط الجوية العراقية اليوم الثلاثاء، إجتماعاً مع ممثلين عن شركة Boeing الأمريكية لصناعة الطائرات بحضور مدراء الأقسام المعنية لبحث الملفات المتعلقة بإدامة العمل المشترك وإستمرار التعاون المشترك لتطوير وتحديث أسطول الناقل الوطني. وأكد المدير العام في بيان تلقته ايرث نيوز أن “من أبرز الملفات التي تم بحثها أيضاً المواضيع المرتبطة […]

ظهرت المقالة الخطوط الجوية تبحث مع شركة امريكية سبل التعاون لتحديث أسطول الناقل الوطني أولاً على ايرث نيوز.