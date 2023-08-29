2023/08/29 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق نسب جيدة في عملية تحديث بيانات العوائل في المحافظات التي باشرت بعمليات التحديث وبالتعاون مع الجهات الساندة من دوائر وشركات الوزارة والفرق الفنية التابعة لبرنامج الاغذية العالمي . وقالت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط في بيان تلقته ايرث نيور : إن […]

ظهرت المقالة التجارة تعلن موقف تحديث بيانات العوائل للبطاقة التموينية الإلكترونية أولاً على ايرث نيوز.