2023/08/29 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، همام حمودي، اليوم الثلاثاء، سفير مملكة هولندا، هانس ساندي، وبحثا تطورات الاوضاع السياسية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي والصحي والتنمية البشرية. واكد حمودي بحسب بيان مكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز ان “العراق يتمتع اليوم بحالة استقرار عالية، ونجح في بناء قدراته الامنية التي […]

ظهرت المقالة حمودي والسفير الهولندي يبحثان تنمية العلاقات بفرص استثمارية صناعية وزراعية ونفطية أولاً على ايرث نيوز.