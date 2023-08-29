2023/08/29 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، بإطفاء برج للإتصالات في احدى مناطق المحافظة، على إثر تزايد حالات الإصابة بالسرطان.

وأظهر تسجيل مصّور حصلت عليه "بغداد اليوم"، توجيه المحافظ مثنى التميمي خلال زيارته إلى منطقة المفرق ضمن قضاء بعقوبة، بإطفاء البرج، بعد حديث الأهالي عن وجود حالات إصابة بمرض السرطان بسبب البرج".

وذكر عدد من الأهالي خلال حديثهم مع المحافظ، تسجيل حالات إصابة بالسرطات بالمنازل القريبة من البرج الخاص بالاتصالات، مؤكدين تسجيل قرابة 30 إصابة خطيرة بالسرطان بأوقات متقاربة بعضها انتهت بالوفاة".

كما وجه المحافظ، بتسجيل غرامات على الشركة المالكة للبرج لتعويض الأهالي عن الأضرار التي لحقت بهم، فيما اشترط موافقة الأهالي على تشغيل البرج، وأزالة المخالفات"









وكشف مسؤول حكومي، الاثنين (28 آب 2023)، عن منعطف جديد في قضية أبراج الاتصالات في محافظة ديالى، حيث بدأ العديد من المواطنين وذوي المصابين بالسرطان، يتهمون الابراج بالوقوف وراء اصابات السرطان المسجلة في بعض المناطق.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ"بغداد اليوم"، انه "وبعد تسجيل 24 حالة اصابة سرطانية في منطقة المفرق غربي بعقوبة واتهامات الأهالي للابراج الخاصة بالاتصالات تابع لشركة هاتف نقال، فضلا عن تقديم البيئة تقريرا يؤكد بان البرج تحول الى برج رئيسي رغم ان الموافقات كانت على انه محطة ثانوية"، مشيرا الى ان "ذلك أثار الرأي العام خاصة مع كثرة حالات الاصابة بالمرض في مناطق عدة من المحافظة".

واضاف، ان "قائممقامية بعقوبة أعدت مخاطبة رسمية لهيئة الاعلام والاتصالات باجراء تقييم شامل لملف ابراج الاتصالات الخلوية في بعقوبة وبقية مناطق ديالى بالاضافة الى فتح أبواب الشكاوي لأي منطقة لديها شكوك بان الأبراج تقف وراء اصابات السرطان في السنوات الأخيرة".

وأشار الحيالي الى، ان "ابراج (السرطان) موضوع خطر جداً وهناك مخاوف من ان تؤدي مخالفات فنية في الترددات ونصب الصحون في زيادة الاصابات لكننا ننتظر موقفا حاسما من قبل الجهات ذات العلاقة لتقديم تقرير تفصيلي يعطي الحقائق للأهالي خاصة وان بعض المصابين بالسرطان توفوا في الأشهر الماضية".

وكان الحيالي أعلن عبر "بغداد اليوم" الخميس الماضي عن إصابة 24 مدنياً بالسرطان بسبب لعنة برج للاتصالات بعضهم توفوا جراء المرض.

يشار الى ان خبراء يحذرون، من المخاطر الصحية المترتبة على إهمال الحكومة العراقية وتغاضيها عن نصب أبراج الاتصال فوق أسطح منازل المواطنين، فيما أشاروا إلى جملة من الأمراض التي سببتها تلك الأبراج.

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