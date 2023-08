2023/08/29 | 21:00 - المصدر: مفوضية الانتخابات

عقد رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان الفتلاوي اليوم الثلاثاء الموافق 29/8/2023 اجتماعاً مع عدد من موظفي مراكز التسجيل لمناقشة حقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم قانون الخدمة المدني رقم 24 لسنة 1960 وتعديلاته، بحضور أعضاء مجلس المفوضين كل من القضاة عامر الحسيني وعلي رشيد وحسين عبد السادة وعدد من ملاكات الدائرة الإدارية والمالية في المكتب

