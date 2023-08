القاضي عمر احمد يترأس وفد المفوضية في زيارته لوزارة المالية

2023/08/29 | 21:00 - المصدر: مفوضية الانتخابات

زار رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد محمد صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2023، يرافقه رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي ومقرر مجلس المفوضين القاضي فتاح محمد حسين، وزارة المالية العراقية، حيث كان في استقبالهم بمبنى الوزارة السيدة طيف سامي وزيرة المالية. وبحث الطرفان جميع الجوانب المالية الخاصة بالمفوضية ومنها تخصيصات الموازنة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات

