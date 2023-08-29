وزير مالية إقليم كوردستان: سياسة حكومة الإقليم تتمثل بتصفير المشاكل مع بغداد

2023/08/29 | 22:00 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات جناب نوري، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، أن سياسة حكومة الإقليم تتمثل بتصفير المشاكل مع بغداد على أساس الدستور، وفي هذا الإطار عقدت العديد من الاتفاقيات مع الحكومة العراقية، لكنها لن تنفذ لاحقاً بسبب عدم التزام الحكومة العراقية بها، مبيناً: "إذا ما طبق قانون الموازنة العراقية كما هو، فإن إقليم كوردستان سيكون قادراً على معالجة الكثير من المشاكل الموجودة حالياً" واستقبل وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم، وفداً من البرلمان الكندي مكوناً من ممثلي عدة أحزاب في كندا