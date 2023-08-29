2023/08/29 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عززت المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، انتشارها بمحافظة النجف الاشرف بمشاركة عدة الوية من الحشد. وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته ايرث نيوز “وسعت المديرية الانتشار بمشاركة الالوية 28و33 و36 و42 ابتداءﹰ من مجسرات ناحية الرضوية وصولا الى ناحية الحيدرية مع تعزيز السيطرات الخارجية والداخلية للمحافظة ومرقد الشهيد […]

ظهرت المقالة بالصور: الحشد الشعبي يعزز انتشاره الأمني في النجف الاشرف أولاً على ايرث نيوز.