2023/08/29 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تحضيرات إقامة مؤتمر بغداد- 2023 وتفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إن” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله التباحث في سبل […]

ظهرت المقالة زيارة قريبة إلى العراق.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السوداني والرئيس الفرنسي أولاً على ايرث نيوز.