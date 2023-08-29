2023/08/29 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن وزير التجارة، اليوم الثلاثاء، عن تمكن الفرق الرقابية في محافظة بابل من احباط عملية لتهريب الطحين المخصص لمفردات السلة الغذائية بالاضافة الى ضبط محال لبيع اللحوم المحلية لبيع اللحوم بأسعار مرتفعة جدا، وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية. وذكر بيان للوزارة نقلاً عن مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية رياض مهدي الموسوي، وتلقته ايرث […]

ظهرت المقالة التجارة تعلن ضبط كميات كبيرة من الطحين المهرب ومحال لبيع اللحوم بأسعار مرتفعة في بابل أولاً على ايرث نيوز.