2023/08/29 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال زوجين حاولا بيع طفلهما مقابل 20 مليون دينار في العاصمة بغداد. وذكر بيان للوكالة ورد لوكالة إيرث نيوز، أن تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وباشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المتضمنة ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة المختصة في الاتجار بالبشر ، […]

ظهرت المقالة في بغداد.. توقيف زوجين حاولا بيع طفلهما مقابل 20 مليون دينار أولاً على ايرث نيوز.