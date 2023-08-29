2023/08/29 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ لمختلف الظروف، يلجأ كثيرون إلى تناول الأطعمة من الشوارع، في تصرف وصفه متخصصون بأنه خاطئ. وقال الطبيب المصري أحمد سيد، استشارى باطنة وجهاز هضمى وكبد بجامعة الإسكندرية، إن الوجبات المباعة في الشوارع ينتج عنها إصابة الشخص بـ3 أنواع من العدوى. أشار “سيد”، بحسب ما نقلته على لسانه وسائل إعلام محلية، إلى أن أنواع […]

ظهرت المقالة تنتهي بـ3 أنواع من العدوى.. طبيب يحذر من تناول أطعمة الشوارع أولاً على ايرث نيوز.