2023/08/29 | 22:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

نقلت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن المحلل السياسي الروسي، الدكتور فاليري سولوفي، قوله، إن زعيم مجموعة «فاجنر» يفجيني بريجوجين، ما زال على قيد الحياة وبصحة جيدة بعد مقتل «شبيهه المفترض» في حادث تحطم طائرة مؤخرًا.

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وقالت الصحيفة إن هذا التأكيد يتحدى ادعاء السلطات الروسية بأن اختبارات الحمض النووي التي أجرتها السلطات الروسية للجثة المزعومة في موقع التحطم هي لزعيم فاغنر يفغيني بريغوجين.

وقال سولوفي إن «محاولة اغتيال يفجيني بريجوجين، التي أقرها بوتين وخطط لها مجلسه الأمني وجرى تنفيذها فشلت لأن بريجوجين لم يكن على متن الطائرة.

وزعم المحلل الروسي أن يفجيني بريجوجين يخطط للانتقام من بوتين، ومن المتوقع أن يكشف عن نفسه في وقت لاحق من العام الحالي.

وبحسب ما ورد من تقارير، فإن زعيم «فاجنر» كان قد حصل على ثروات طائلة للانتقام من الرئيس الروسي.

ويؤكد المحلل الروسي أن بريجوجين استخدم في السابق أسلوب التنكر، بما في ذلك الشعر المستعار واللحى المزيفة خلال العمليات التي كان ينفذها لتعزيز مصالح بوتين ونشر القوات العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الادعاءات الرسمية التي تؤكد وفاة زعيم «فاجنر»، ما يزال يشكك البعض في ذلك، ووجد استطلاع أن 38% من المستطلعين يعتقدون أنه على قيد الحياة.