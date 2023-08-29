بيان رسمي يكشف كواليس اتصال السوداني وماكرون

2023/08/29 | 22:26 - المصدر: ناس نيوز

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي

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تلقى رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، جرى خلاله التباحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الستراتيجية الموقعة بين البلدين، وتطوير العلاقات على الصعد الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، خصوصاً ملف عقود شراء الرادارات من شركة تاليس الفرنسية، الذي صوت عليه مجلس الوزراء اليوم، والذي سيمكّن العراق من إحكام سيطرته وفرض كامل سيادته على الأجواء العراقية.

وقدّم السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال، تعازيه للرئيس الفرنسي في سقوط الجندي الفرنسي المشارك ضمن عملية عراقية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي، وشارك فيها مستشارون عسكريون فرنسيون.

كما شهد الاتصال التباحث في تحضيرات إقامة مؤتمر بغداد/ 2023 للتكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي، والزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى العاصمة بغداد قريباً، فضلاً عن تبادل الآراء في آخر التطوّرات الإقليمية والدولية.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

29-آب-2023