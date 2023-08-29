مهلة للمعارضة الكردية الإيرانية في العراق.. ومتحدث: إيران تحاول قتلنا

2023/08/29 | 22:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

دعت حكومة إقليم كردستان، الأطراف الكردية الإيرانية بالانسحاب من الحدود الإيرانية خلال 15 يوما والاستعداد لدخول المخيمات.

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وقال مصدر داخل الأحزاب الكردية الإيرانية لإذاعة صوت أمريكا الكردية تابعه "ناس"، (29 آب 2023) إن "مخيم الأحزاب الكردية يتم بناؤه من قبل الجانب العراقي وإقليم كردستان وتتم مراقبته من قبل الأمم المتحدة".

وقال، "لم يتم إخبارنا بمكان المعسكر. لقد طلب منا وقف الظاهرة المسلحة وهم يريدون انهاء تواجدنا".

وبحسب المصدر، فقد "تم نزع سلاح جناحي حزب كوملة في السليمانية وتم تبليغهم بضرورة مغادرة الحدود خلال 15 يومًا".

وقال خليل نادري، المتحدث باسم حزب الحرية الكردستاني، إن "إيران تريد نقلهم إلى مناطق خارج المنطقة حتى يتمكنوا من قتلنا وقتما يريدون"، مشدداً على أن "المجتمع الدولي صامت تجاه إيران".

وأضاف، "يريدون أن يأخذونا إلى الموصل، المناطق الخاضعة للسيطرة العراقية، إذا أرادوا أن يعاملونا مثل مجاهدي خلق، فسيتعين علينا العودة إلى الاراضي الكردية في ايران".