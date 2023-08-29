2023/08/29 | 22:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

قال رئيس مكتب العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان سفين دزيي، إن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم خسرتا 5 مليارات دولار حتى الآن بسبب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس تعويض العراق بـ 1.5 مليار دولار.

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وقال دزيي في مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، (29 آب 2023)، إن "تركيا تؤيد استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر الميناء العالمي التركي، ويقول المسؤولون العراقيون انهم يؤيدون الأمر، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن".

وأضاف دزيي، إنه "كان ينبغي تقريب وجهات النظر بين بغداد وأنقرة وأربيل وعقد اجتماعات لتقريب وجهات النظر من أجل التغلب على هذه العقبات، وبحسب قانون الموازنة العراقي، يجب على إقليم كردستان تصدير المبلغ. من النفط المخصص لها وهو 400 ألف برميل يوميا".

وتابع أن "اللافت أنه بعد قرار محكمة باريس بأنه كان يجب على تركيا دفع نحو 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق، فقد خسر العراق 5 مليارات دولار لنفسه ولإقليم كردستان، بسبب عدم تصدير النفط منذ آذار/مارس الماضي، لقد خسرنا 5 مليارات دولار، ومن غير المنطقي أن نخسر 5 مليارات دولار للحصول على 1.5 مليار دولار".