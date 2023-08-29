2023/08/29 | 22:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، رفض مقترح من الحكومة الاتحادية بإرسال 598 مليار دينار كقرض لتمويل رواتب الموظفين.

وقالت وزارة المالية في الإقليم ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "غير مسؤولة عن أي أخبار يتم نشرها من مصادر مجهولة، وما يمثل الوزارة هي صفحتها الرسمية والبيانات التي تُنشر فيها".

وأضافت "لم يتم إعلامنا بأي شكل من الأشكال من قبل الفريق الفني لمجلس وزراء الإقليم بوجود مقترح كهذا ليتم رفضه".

وأكدت الوزارة التزامها بجميع المواد والفقرات الموجودة في قانون الموازنة، متمنية أن تقوم الحكومة الاتحادية بتنفيذها كما هي، مضيفة "الوزارة ستقوم بالإعلان عن استلام أي مبلغ مالي من بغداد بشكل رسمي كما هو الحال دائماً".