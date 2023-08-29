للرواد فقط.. نائب رئيس اتحاد التنس ينسحب أمام لاعب اسرائيلي في نهائي بطولة دولية

2023/08/29 | 22:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للتنس، اليوم الثلاثاء، عن انسحاب لاعب منتخب العراق للرواد من المباراة الختامية أمام لاعب اسرائيلي والاكتفاء بالمركز الثاني في بطولة دولية للتنس للرواد.

وقال رئيس اتحاد التنس سيف العگيلي في حديث لوكالة شفق نيوز "لقد حقق لاعب تنس العراق في بطولة انطاليا الدولية الثانية للرواد، وهو نائب رئيس الاتحاد العراقي وريا عبد القادر المركز الأول في بطولة انطاليا الدولية الثانية للرواد بالتنس في منافسات الفردي والمركز الثاني بالزوجي بعد الانسحاب امام لاعب منتخب الكيان الصهيوني (إسرائيل)".

وأضاف العگيلي "لقد حقق الرائد وريا عبد القادر المركز الأول في ختام البطولة بالفردي بعد فوزه بصعوبة في اللقاء الاخير على اللاعب التركي طارق فرنجي بنتيجة 2-1"، مبيناً ان "المباراة استغرقت 2.52 ساعة".

وتابع قائلاً "أما في منافسات الزوجي فقد اوقعت القرعة لاعبنا وريا عبد القادر امام اللاعب من الكيان الصهيوني وقد رفض اللعب امامه مفضلاً بالمركز الثاني على اللعب امام لاعب صهيوني".

وبيّن العگيلي أن "حصيلة ما حققه وريا عبد القادر في ختام البطولة اربع ميداليات ملونة، ذهبيتان في منافسات الفردي، وذهبية في الزوجي وفضية أخيرة في فعالية الزوجي بعد الانسحاب".

وختم قائلاً أن "مجلس ادارة الاتحاد اشاد بالموقف الوطني للنائب الاول وريا عبد القادر، وهنأه بنفس الوقت لمستواه المتميز وتحقيقه مراكز متقدمة في بطولة انطاليا الدولية للرواد.