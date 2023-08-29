2023/08/29 | 22:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري كامل المالكي. وذكر المكتب الاعلامي للسوداني وتلقته ايرث نيوز “شهد اللقاء التباحث في المواضيع والقضايا العامة، والتقدّم في سير تنفيذ البرنامج الحكومي وأولوياته في تقديم الخدمات، وتنامي وتيرة أداء الأجهزة التنفيذية في إطار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات الخدمية […]

ظهرت المقالة السوداني والمالكي يبحثان وتيرة أداء الأجهزة التنفيذية في إطار الإصلاح الاقتصادي أولاً على ايرث نيوز.