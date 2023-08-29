2023/08/29 | 22:45 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أهمّ مشاريع القوانين والتشريعات المقدّمة إلى مجلس النوّاب.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الثلاثاء، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، وشهد اللقاء التباحث في المواضيع والقضايا العامة، والتقدّم في سير تنفيذ البرنامج الحكومي وأولوياته في تقديم الخدمات، وتنامي وتيرة أداء الأجهزة التنفيذية في إطار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات الخدمية وتلبية مطالب المواطنين، على مختلف الصعد والمجالات".وأضاف، "كما جرى البحث في أهمّ مشاريع القوانين والتشريعات المقدّمة إلى مجلس النوّاب، وسبل تسريع الملفات ذات المساس بحاجات المواطنين الأساسية".