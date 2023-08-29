وزير النقل: طريق التنمية إضافة نوعية لاقتصادات جميع بلدان المنطقة

2023/08/29 | 22:45 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، أن طريق التنمية بين العراق وتركيا هو أكبر مشروع في الشرق الأوسط بين دولتين.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" السعداوي التقى، اليوم، في قصر الضيافة ببغداد، وزير التجارة التركي عمر بولات والوفد المرافق له المتمثل بنائب الوزير مصطفى تورجو، والسفير التركي لدى بغداد علي رضا كوناي، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية ورئيس اتحاد المقاولين وممثلي اتحاد المصدرين والشركات الخاصة وهيئة العلاقات الخارجية التركية، لبحث العلاقات الثنائية، بينما حضر الاجتماع إلى جانب الوزير كلٌّ من وكيل الوزارة للشؤون الفنية طالب بايش ومدير عام السكك الحديد يونس خالد جواد ومدير عام النقل البري مرتضي الشحماني".وأضافت، أن" الاجتماع الذي عقد في قصر الضيافة وسط العاصمة بغداد، استعرض مشاريع النقل بين بغداد وأنقرة، فيما نبّه الجانبان بالعلاقات العراقية التركية، فيما أكد معالي الوزير حرص الحكومة العراقية على تعزيز تلك العلاقات".وقال السعداوي، بحسب البيان، إن" طريق التنمية بين العراق وتركيا هو أكبر مشروع في الشرق الأوسط بين دولتين؛ بسبب الموقع الاستراتيجي للدولتين، الذي نعمل على استثماره لصالح شعبينا وشعوب المنطقة والعالم"، مؤكدا، أن" قطاع النقل يشكل أحد أبرز أدوات التنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن طريق التنمية يشكل إضافة نوعية لاقتصادات جميع بلدان المنطقة، لا سيما العراق وتركيا".بدوره، أكد وزير التجارة التركي، أن" زيارته ومن قبلها زيارة وزير خارجية بلاده إلى بغداد، تندرج في إطار التحضير للزيارة المرتقبة التي يعتزم إجراءها الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان إلى العراق، مؤكدا أن ذلك يعكس ازدهار العلاقات بين الدولتين".وأضاف بولات، أن" العراق يحظى بمكانة مهمة لدى تركيا، مؤكدا حرص حكومة بلاده على تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي بين البلدين، مؤشرا تقدما ملحوظا في إطار التبادل التجاري وقطاع السياحة".وعرج الوزير التركي على طريق التنمية الذي وصفه بأنه من أهم مشاريع النقل، مشيرا، إلى أن" الحكومة التركية تولي هذا المشروع أهمية كبيرة كونه يربط الخليج بأوروبا".وأكد، أن" تركيا مستعدة لتقديم الدعم اللازم للمشروع والعمل والشروع في إنشاء مشاريع البنية الفوقية والتحتية المرتبطة بالجانب التركي، الخاصة بالطريق، معربا عن أمله بفتح منفذ فيشخابور لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين".ولفتت وزارة النقل في بيانها، إلى أن" الاجتماع شهد مداخلات وطروحات لعدد المشاركين في الاجتماع من كلا الجانبين، أغنت النقاشات التي تركزت حول مشاريع النقل بين البلدين".وأوضحت، أن" وزير التجارة التركي هنأ العراق على انضمامه إلى الاتفاقية الدولية للنقل البري العابر (TiR)، التي تنظم عمليات النقل الدولية، التي تقام عبر الطريق البري".