الداخلية تعلن عدد الزوار الوافدين للعراق لأداء زيارة الأربعينية

2023/08/29 | 23:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، دخول أكثر من مليوني وافد إلى البلاد لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين.

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وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة اللواء سعد معن في تصريح متلفز تابعه "ناس"، (29 آب 2023)، إن "أكثر من مليوني وافد دخلوا البلاد حتى الآن، عبر المنافذ البرية والمطارات"، لافتاً إلى أن "الخطة الخاصة بالزيارة تسير بانسيابية عالية بإشراف ومتابعة رئيس اللجنة الأمنية العليا وزير الداخلية".

وأضاف، أن "عملية نقل الزائرين تسير بشكل جيد باستثناء حصول بعض الحوادث المرورية نتيجة السرعة الزائدة وعلى ضوئها اتخذت إجراءات منها توزيع قوة أمنية على الشوارع الرئيسة لتأمين الطرق لمنع تكرار الحوادث".