ضبط كميات كبيرة من الطحين المهرب.. ووزير التجارة يعلق

2023/08/29 | 23:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن وزير التجارة، الثلاثاء، عن تمكن الفرق الرقابية في محافظة بابل من إحباط عملية لتهريب الطحين المخصص لمفردات السلة الغذائية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة رياض مهدي الموسوي ببيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آب 2023): إنه "من خلال عملية التنسيق المشترك مع جهاز الأمن الوطني تمكنت الفرق الرقابية من ضبط عجلة تقوم بتهريب 250 كيس طحين ضمن مفردات السلة الغذائية زنة الكيس الواحد 50 كغم حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة كافة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة".



وأضاف البيان، أنه "كذلك ومن خلال متابعة الأجهزة الرقابية في المحافظة لأسعار المواد الغذائية بالأسواق المحلية تم ضبط محال لبيع اللحوم المحلية تقوم ببيع اللحوم بأسعار مرتفعة جدا حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق بعض التجار والمتلاعبين بقوت المواطنين".