بحضور والدته.. وقفة نسوية ببغداد للمطالبة بإعادة الحكم في قضية الطفل ’موسى’ (صور)

2023/08/29 | 23:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

نظم عدد من النساء، وقفة نسوية في العاصمة بغداد، مطالين بإعادة الحكم القضائي في قضية الطفل "موسى ولاء".

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وأظهرت صور رصدها "ناس"، (29 آب 2023)، جانباً من الوقفة التي حضرتها والدة الطفل وشاركت فيها سياسيات وصحفيات للمطالبة بإعادة الحكم القضائي في قضية الطفل "موسى ولاء" وتشريع قانون العنف الأسري.

ورفعت النساء خلال الوقفة، لافتات طالبت القضاء العراقي بإعادة النظر في التكييف القانوني لجريمة قتل الطفل موسى، وتغيير الوصف القانوني من مادة ٤١٠ أولاً إلى المادة ٤٠٦ أولاً.