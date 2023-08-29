لماذا أضافت الصحة التركية اللغة العربية لنظام الوصفات الطبية؟.. وزيرها يجيب

2023/08/29 | 23:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

رد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على انتقادات المعارضة بشأن إدخال خمس لغات أجنبية من ضمنها اللغة العربية إلى نظام الوصفات الطبية الإلكترونية في تركيا. وقال قوجة إنه تمت إضافة اللغات الإنجليزية والألمانية والعربية والفرنسية والروسية إلى النظام من أجل تسهيل الأمور للسياح والمرضى الأجانب الذين يزورون تركيا.

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وأكد الوزير أنه لن يتم كتابة وصفات المواطنين التركيين بأي من هذه اللغات، مشيراً إلى أن بعض المرضى الأجانب الذين يخضعون لفحوصات طبية في تركيا يرغبون في شراء الأدوية في بلدانهم، مما يجعل من الضروري إدراج هذه اللغات في نظام الوصفات الإلكترونية.

من ناحية أخرى، اعترض عدد من نواب المعارضة على عدم إضافة اللغة الكردية إلى النظام، وطالبوا بتضمينها ضمن اللغات المعتمدة في النظام الإلكتروني.