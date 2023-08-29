تفاصيل اجتماع السوداني والمالكي

2023/08/29 | 23:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي.

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وذكر بيان لمكتب السوداني تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آب 2023)، أنه "شهد اللقاء التباحث في المواضيع والقضايا العامة، والتقدّم في سير تنفيذ البرنامج الحكومي وأولوياته في تقديم الخدمات، وتنامي وتيرة أداء الأجهزة التنفيذية في إطار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات الخدمية وتلبية مطالب المواطنين، على مختلف الصعد والمجالات".

وأضاف، "كما جرى البحث في أهمّ مشاريع القوانين والتشريعات المقدّمة إلى مجلس النوّاب، وسبل تسريع الملفات ذات المساس بحاجات المواطنين الأساسية".