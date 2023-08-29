الداخلية: أكثر من مليوني وافد دخلوا البلاد حتى الآن لزيارة الأربعين

2023/08/29 | 23:30 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، دخول أكثر من مليوني وافد إلى البلاد لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة اللواء سعد معن لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أكثر من مليوني وافد دخلوا البلاد حتى الآن، عبر المنافذ البرية والمطارات"، لافتاً إلى أن "الخطة الخاصة بالزيارة تسير بانسيابية عالية بإشراف ومتابعة رئيس اللجنة الأمنية العليا وزير الداخلية".وأضاف، أن "عملية نقل الزائرين تسير بشكل جيد باستثناء حصول بعض الحوادث المرورية نتيجة السرعة الزائدة وعلى ضوئها اتخذت إجراءات منها توزيع قوة أمنية على الشوارع الرئيسة لتأمين الطرق لمنع تكرار الحوادث".