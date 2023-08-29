2023/08/29 | 23:30 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، دخول أكثر من مليوني وافد إلى البلاد لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين. وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة اللواء سعد معن في تصريح متلفز، تابعته إيرث نيوز، إن “أكثر من مليوني وافد دخلوا البلاد حتى الآن، عبر المنافذ البرية والمطارات”، لافتاً إلى أن “الخطة الخاصة بالزيارة […]

ظهرت المقالة إحصائية رسمية: أكثر من مليوني وافد دخلوا العراق حتى الآن لزيارة الأربعين أولاً على ايرث نيوز.