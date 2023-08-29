2023/08/29 | 23:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنگين ريكاني، اليوم الثلاثاء، وزير التجارة التركي، (عمر بولات)، و وفد من رجال الأعمال الأتراك، بحضور السفير التركي في العراق، (علي رضا غوناي)، و الملاك المتقدم للوزارة و رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب. و أكد الوزير في بيان تلقته ايرث نيوز أثناء اللقاء، على “أهمية توطيد العلاقات […]

ظهرت المقالة العراق وتركيا يبحثان المشاريع في قطاعات الطرق و الماء و المجاري و الإسكان أولاً على ايرث نيوز.