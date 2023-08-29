ماحقيقة عرض بغداد إقراض كردستان مبالغ الرواتب ورفض الاقليم للمقترح؟

2023/08/29 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، ما يتم تداوله من أنباء بشأن رفض حكومة الإقليم مقترحاً مقدماً من وزارة المالية الاتحادية بصرف قرض قيمته 598 مليار دينار لدفع رواتب موظفي الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" منذ عدة أيام، تتداول عدة قنوات ووسائل إعلام خبراً نقلاً عن مصدر في وزارة مالية واقتصاد إقليم كردستان، مفاده أن وزارة المالية العراقية اقترحت إرسال 598 مليار دينار كقروض لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، زاعمةً أن حكومة الإقليم رفضت استلام ذلك المبلغ".

وأضافت الوزارة، بهذا الشأن، نوضح للرأي العام وجميع وسائل الإعلام، أننا "لسنا مسؤولين عن أي معلومات أو تصريحات تُنشر نقلاً عن مصادر مجهولة، كما أن أي خبر أو تصريح لا يُنشر عن الصفحة الرسمية للوزارة فأنه غير موثوق ويفتقد للمصداقية".

وأكملت: "لم نبلغ بأي شكل من الأشكال من الفريق الفني في مجلس وزراء إقليم كردستان عن وجود هكذا مقترح ليتم رفضه من عدمه".

ومضت الوزارة في بيانها إلى التأكيد على "التزامها بتنفيذ جميع المواد والبنود في قانون الموازنة الاتحادي، ونأمل من الحكومة العراقية أن تنفذ القانون كما هو".

وزادت، إنه "متى ما صدر قرار بإرسال أي مبلغ مالي من قبل الحكومة العراقية إلى إقليم كردستان وتحويله إلى الحساب المصرفي لوزارتنا، فإننا سنعلن عن ذلك بشكل رسمي، وعلى غرار السياقات المعمول بها سابقاً.