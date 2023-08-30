العامري يشيد بالخدمات المقدمة للزائرين بمنفذ زرباطية الحدودي

2023/08/30 | 00:30 - المصدر: واع

بغداد – واعأشاد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، بالخدمات المقدمة للزائرين بمنفذ زرباطية الحدودي.وذكر مكتب العامري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري زار منفذ زرباطية الحدودي وعقد جلسة بحضور محافظي واسط وإيلام الإيرانية لمناقشة الآليات المتبعة لدخول الوافدين المشاركين بزيارة الأربعين قبل القيام بجولة على المواكب الحسينية الموجودة في المنفذ، وإشادته بالخدمة التي يقومون بها تجاه زائري أبي الأحرار عليه السلام".