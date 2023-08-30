2023/08/30 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، مساء اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، عن زيارة قريبة لرئيس الوزراء الى محافظة البصرة، لوضع حجر الاساس لمشروع الربط السككي مع ايران.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان السوداني "سيجري زيارة الى محافظة البصرة يوم السبت المقبل من أجل وضع حجر الأساس لمشروع المد السككي مع ايران".

يذكر ان مجلس الوزراء أقر في جلسته الأسبوع الماضي ما يتعلق بمشروع سكة حديد بصرة - شلامجة، ما يلي:

1- قيام محافظة البصرة بالحصول على مصادقة الدوائر المعنية كافة على المسار المقترح من قبلها، ويتم تثبيته في التصميم الأساس للمحافظة، بما لا يتعارض مع أي نشاط أو مشاريع مستقبلية.

2- استحصال الموافقات الأصولية بتخصيص الأراضي العائدة للدولة، التي يمر بها المسار لأغراض مشروع خط سكة حديد بصرة– شلامجة.

3- قيام محافظة البصرة بإزالة كل التجاوزات على مسار السكة الجديد المقترح من محافظة البصرة.

4- قيام وزارة البيئة/ دائرة شؤون الألغام بتحديد المناطق الملوثة بالألغام على المسار الجديد المقترح من محافظة البصرة.

5- تتولى وزارة النقل تحديد مبالغ الاستملاك لإدراجها ضمن المشروع لدى وزارة التخطيط.