2023/08/30 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت الحكومة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، عن قرب الإعلان عن 15 مشروع مستشفى في خمسة عشر محافظة بينها بغداد.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، ان "الحكومة ماضية باتجاه الاعلان عن 15 مستشفى جديد بسعة 100 سرير في 15 محافظة".

وأضاف ان هذه المستشفيات ستتوزع "في منطقة البياع بجانب الكرخ ببغداد، وفي المقدادية في محافظة ديالى وفي الحيدرية في محافظة النجف وفي قضاء سدة الهندية في كربلاء وفي قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان وفي قضاء آل بدير في محافظة الديوانية وفي قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين وفي قضاء تلكيف في محافظة نينوى وفي قضاء الزبيدية بمحافظة واسط وفي قضاء الدبس في محافظة كركوك".

وأكد العوادي ان "عقود بناء هذه المستشفيات ستطرح في القريب العاجل".

وبين ان "انشاء مستشفيات بسعات سريرية متوسطة هدفها فك الزخم على المستشفيات الكبيرة في مراكز المدن ولتسهيل الأمور على المواطنين".

ولفت الى "محافظات عراقية بينها الديوانية ستعلن بنهاية هذا العام اكتمال مشاريع بناها التحتية بنسبة 100% وبمختلف الخدمات" مبيناً، ان "كل عقود المشاريع الاستراتيجية والخدمية الكبيرة في المحافظات بيد رئيس الوزراء حصراً باعتبار ان البنى التحتية وقطاع الصحة والمدارس من الأولويات الخدمية لدى الحكومة".