2023/08/30 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، مساء اليوم الثلاثاء، (29 آب 2023)، عن إبعاد خمسة مستشارين لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وصفهم بـ"الكبار" في مواقعهم.

وقال العوادي في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، انه "تم ابعاد مستشارين كبار لرئيس الوزراء بحدود 4 الى 5" دون ان يكشف عن أسمائهم او عناوينهم الوظيفية.

وبين ان ابعادهم كان "بسبب محاولات استغلال المنصب الوظيفي" مؤكداً، ان "هؤلاء المستشارين مهمون وكبار" على حد وصفه.

وكشف العوادي عن "قرب الإعلان عن وجبة جديدة من المدراء والوكلاء في الوزارات الذي جرى تقييم أدائهم وعملهم".

وكان ️مجلس الوزراء صوت في الأشهر الماضية على نتائج تقييم وجبتين من المدراء العامين وشملت الوجبة الأخيرة في 15 آب الجاري 76 مديراً عاماً بين أصالة ووكالة "في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته".