هالاند يتوج بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا

2023/08/30 | 02:25 - المصدر: واع

متابعة - واعتوج النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، بجائزة لاعب الموسم في البريميرليج، لموسم 2022-2023، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.وأعلنت الرابطة، تتويج هالاند بالجائزة، في الحفل السنوي الذي أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.وتوج هالاند بالجائزة، بعد منافسة قوية مع رباعي السيتي كيفين دي بروين ورودري وروبن دياز وجون ستونز، بالإضافة إلى آرون رامسديل وويليام ساليبا ومارتن أودريجارد وبوكايو ساكا من آرسنال، إلى جانب هاري كين من توتنهام، وكيران تريبيير من نيوكاسل.ونجح هالاند خلال الموسم الماضي، في قيادة مانشستر سيتي لتحقيق لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب دوري أبطال أوروبا.كما توج هالاند بجائزة هداف البريميرليج، برصيد 36 هدفًا، ليصبح صاحب أعلى سجل تهديفي خلال موسم واحد في تاريخ البريميرليج.