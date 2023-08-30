المخزونات الأمريكية وإعصار المكسيك تقلق أسواق النفط

2023/08/30 | 08:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، وفي الوقت الذي أبقت فيه المخاوف بشأن إعصار في خليج المكسيك المستثمرين في حالة من القلق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 28 سنتا بما يعادل 0.33 بالمئة إلى 85.77 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.49%، إلى 81.56 دولارا، مسجلة مكاسب للجلسة الخامسة.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 11.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس آب، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم امس الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون العقود الآجلة بسبب المخاوف المحيطة بإعصار إداليا، الذي يضرب خليج المكسيك إلى الشرق من مواقع إنتاج النفط والغاز الطبيعي الرئيسية في الولايات المتحدة.

ويمثل خليج المكسيك البحري حوالي 15% من إنتاج النفط الأمريكي وحوالي 5% من إنتاج الغاز الطبيعي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة (EIA).

وأجلت شركة النفط الكبرى شيفرون بعض موظفيها من المنطقة، لكن الإنتاج مستمر في المواقع التي تعمل فيها في خليج المكسيك.