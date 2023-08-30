’الفريكة’ وفوائدها المذهلة للصحة

2023/08/30 | 08:46 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تعتبر الفريكة أحد المكونات الأساسية المستخدمة في المطبخ الشرقي، تحديداً دول بلاد الشام وشمال إفريقيا، ولكن هل تساءلتم من قبل عن الفوائد الصحيّة التي تقدمها هذه الحبوب الخضراء؟

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ما هي الفريكة؟

الفريكة هي منتج غذائي يُصنع من القمح الأخضر أو القمح السبلت؛ إذ يتم حصاد القمح أثناء نضجه الأخضر ومن ثم يتم تحميصها وطحنها إلى حبوب خشنة.

الفريكة هي واحدة من أكثر الحبوب القديمة المغذية، وتنافس العديد من الحبوب الكاملة المفضلة؛ مثل الكينوا والأرز البني والشوفان في حصص التغذية.

من السهل إضافة هذه الحبوب القديمة إلى وجبات الطعام لجني فوائدها، مع الفريكة المطبوخة المشهورة كطبق جانبي مع مأكولات الشرق الأوسط أو إضافة كوب واحد إلى السلطات أو حتى الحساء.

تستخدم الفريكة عادة في أطباق مختلفة في العديد من الدول، بما في ذلك العراق وبلاد الشام ومصر والجزائر وتركيا.

فوائد الفريكة

الفريكة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين والألياف ومجموعة من المعادن الأساسية بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم، ويتم الاحتفاظ بهذه العناصر الغذائية بفضل الحصاد المبكر للقمح الأخضر.

فيما يلي أبرز فوائد الفريكة الهامة للجسم:

فوائد الفريكة في بناء العضلات

البروتينات هي اللبنات الأساسية للعضلات في الجسم، ومع وجود ما يقرب من 15 غراماً من البروتين لكل 100 غرام من الفريكة، تعد هذه الحبوب المغذية خياراً رائعاً لأي شخص يبحث عن الأطعمة الغنية بالبروتين.

على وجه التحديد، تحتوي الفريكة على نسبة عالية من حمض الجلوتاميك من الأحماض الأمينية حوالي 2 غرام لكل وجبة، وهو مسؤول عن تصنيع الجلوتامين الذي يساعد في بناء العضلات وزيادة قوتها وتحملها، وفقاً لما ذكره موقع Aussie Health Products الطبي.

فوائد الفريكة للجهاز الهضمي

تحتوي الفريكة على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان، بحوالي 13 غراماً لكل 100 غرام من الفريكة، ويمكن أن تساعد هذه الألياف في دعم صحة الجهاز الهضمي الصحي.

ووفقاً لما ذكرته مجلة Reno Gazette-Journal الأمريكية، قد تساعد الفريكة في منع الإمساك وتقليل خطر الإصابة بمرض الرتج.

كما يمكن أن تعمل أيضاً مثل البريبايوتك على زيادة البكتيريا الصحية في الجهاز الهضمي، وبالتالي قد تكون الفريكة مفيدة لمرضى القولون العصبي أيضاً.

فوائد الفريكة للعيون

الفريكة غنية باللوتين والزياكسانثين وكليهما يرتبط بشكل إيجابي بالوقاية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

واللوتين والزياكسانثين هما الكاروتينات (نوع من مضادات الأكسدة) التي تعزز صحة العين.

فوائد الفريكة في الحفاظ على وزن صحي

بفضل محتواها العالي من البروتين والألياف، تدعم الفريكة الشبع كجزء من وجبة صحية، وقد تكون مفيدة في تعزيز التحكم الصحي في الوزن من خلال أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة بعد تناولها..

بالمقارنة مع الحبوب الكاملة الأخرى الغنية بالألياف والبروتين، تحتوي الفريكة على ألياف وبروتين أكثر من الأرز البني والكينوا، مقارنة مع نسبة منخفضة من الدهون.

الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفريكة

الفريكة مُغذية بشكل لا يصدق؛ إذ تحتوي على مستويات مذهلة من المعادن الأساسية -بما في ذلك الحديد والزنك والنحاس- بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والبريبايوتكس الصديقة للأمعاء.

العناصر الغذائية لكل حصة (حوالي 3/4 كوب مطبوخ):

سعرات حرارية: 170

الكربوهيدرات:33 غراماً

بروتين: 7 غرامات

الدهون :1.5 غرام

سكر: 1 غرام

الكالسيوم: 20 ملغ

حديد: 1.8 ملغ

المغنيسيوم: 40 ملغ

مكونات الفريكة

طريقة عمل الفريكة

الخطوة الأولى: في وعاء كبير نضع قطع اللحم ونضيف إليها 4 أكواب من الماء على نار متوسطة ونتركها مدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تنسلق بشكل جيد.

الخطوة الثانية: في هذه الأثناء نقوم بوضع السمن البلدي في وعاء آخر وعندما يبدأ بالغليان نضيف إليه الفريكة ونقوم بتقليبها بشكل جيد مدة 10 دقائق أيضاً.

الخطوة الثالثة: عندما يصبح اللحم جاهزاً نأخذ 4 أكواب من مائه ونضيفه إلى الفريكة ونضع القليل من البهار، ثم نقوم بوضع غطاء الوعاء ونتركه على نار هادئة مدة 15 دقيقة حتى تصبح ناشفة.

الخطوة الرابعة: في هذه الأثناء نقوم بقلي اللحم بقليل من الزيت ونضيف إليه البهار.

الخطوة الخامسة: نستغل وقت الانتظار بقلي المكسرات المكونة من اللوز والجوز والكاجو -حسب الرغبة-.

الخطوة السادسة: عندما تنشف الفريكة نطفئ النار ونضعها في طبق التقديم ونضع فوقها قطع اللحم المقلي ونزينه بالمكسرات، وهكذا يصبح الطبق جاهزاً للأكل.

"عربي بوست"