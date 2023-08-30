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الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل أربعة مخازن شمالي بغداد

الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل أربعة مخازن شمالي بغداد
الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل أربعة مخازن شمالي بغداد
2023/08/30 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، بإخماد حريق اندلع داخل أربعة مخازن شمال بغداد. وذكرت المديرية، في بيان تلقته ايرث نيوز ، أن “فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل أربعة مخازن متخذة لخزن زيوت السيارات والأثاث مشيدة من البلوك ومسقفة بألواح الجينكو في قرية الإصلاح منطقة الراشدية شمال بغداد في ساعات […]

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