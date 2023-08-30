الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل أربعة مخازن شمالي بغداد

2023/08/30 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، بإخماد حريق اندلع داخل أربعة مخازن شمال بغداد. وذكرت المديرية، في بيان تلقته ايرث نيوز ، أن “فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل أربعة مخازن متخذة لخزن زيوت السيارات والأثاث مشيدة من البلوك ومسقفة بألواح الجينكو في قرية الإصلاح منطقة الراشدية شمال بغداد في ساعات […]

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