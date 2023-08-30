النفط يرتفع وسط مخاوف الإمدادات بسبب الإعصار إداليا

2023/08/30 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، وفي ظل مخاوف الإمدادات بسبب الإعصار إداليا. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 85.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0133 بتوقيت غرينتش. وينتهي […]

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