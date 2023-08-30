القضاء والداخلية والصحة تناقش الاعتداء على الملاكات الطبية والتجاوز على الأملاك

2023/08/30 | 09:40 - المصدر: الفرات نيوز

وزيرا الداخلية والصحة يلتقيان رئيس مجلس القضاء الأعلى

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التقى وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري ووزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق وبحث موضوع منع تكرار الاعتداءات على الملاكات الطبية والعاملين في المؤسسات الصحية، والإجراءات القانونية اللازمة المتخذة ، بالإضافة إلى مناقشة ملف ازالة التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة ودعم جهود وزارة الداخلية بهذا الشأن.

