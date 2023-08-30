الزراعة تدعو القطاع الخاص إلى التوسع في تغليف التمور

2023/08/30 | 09:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

عزت وزارة الزراعة، ارتفاع أسعار التمور إلى «زيادة الطلب»، مطالبة القطاع الخاص بالتوسع في تغليفها وتصنيعها بدلاً من استيرادها.

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وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، في تصريح صحفي: إنَّ «الأسعار العالية للتمور التي تشهدها الأسواق هي نتيجة الإقبال عليها من قبل المواطنين، إذ أنَّ هناك عرضاً وطلباً».

وأضاف أنَّ «الوزارة وضعت خطة ستراتيجية تركزت على أصناف محددة وذات جودة عالية من التمور مثل البرحي، والتوسع بها وزيادة إنتاجها لتتناسب مع ذوق المستهلك، فضلاً عن التجارة العالمية التي تحتاج إلى أصناف نادرة».

وأشار إلى «توسع مساحات زراعة النخيل من قبل القطاع الخاص والمستثمرين»، معتبراً أن «خير مثال هي مزرعة فدك التابعة للعتبة الحسينية، بالإضافة إلى التوجه في زراعة النخيل في بادية السماوة ومناطق أخرى من أجل التوسع بها وإنتاج التمور وتصديرها».

وطالب القيسي «القطاع الخاص بالدخول بقوة بإنشاء معامل لكبس وتغليف وتصنيع التمور لغرض الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض منه للخارج تتناسب مع قيمتها الاقتصادية وقيمتها الغذائية بدلاً من استيرادها من الخارج».

يذكر أنّ أسعار التمور ارتفعت في الأسواق المحلية والتي وصلت إلى 5000 دينار للأصناف الجيدة.