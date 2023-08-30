النقل تتوقع موعد تشغيل المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير

2023/08/30 | 09:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أبدت وزارة النقل عزمها تشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير نهاية العام 2025، بعد تحقيق نسب كبيرة بخطوات إنجاز الميناء والمشاريع المرتبطة به.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

مدير الشركة العامة للموانئ، فرحان الفرطوسي، ذكر في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (30 آب 2023)، أن الشركات العالمية العاملة في قطاع النقل والشحن البحري، عدت ميناء الفاو الكبير منفذا واعدا في المنظومة البحرية الإقليمية والعالمية، لاسيما أن خطوات كبيرة تحققت في عملية إنجازه، خاصة بعد المباشرة بعمليات صب الجدار الكونكريتي لمشروع الأرصفة الخمسة، فضلا عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع النفق المغمور، لافتا إلى أن الفريق المشكل لتهيئة متطلبات تشغيل ميناء الفاو الكبير مستمر بعقد الاجتماعات الخاصة بضرورة حسم موضوع تشغيله بأسرع وقت وبأفضل الخيارات المطروحة، وفق رؤية الحكومة باستخدام أفضل الخبرات العالمية.

وأفاد الفرطوسي بأنه تم إبرام مذكرة تفاهم مع شركة سنغافورية لتدريب موظفي الموانئ العراقية في الموانئ السنغافورية على استخدام النافذة الواحدة والسيطرة على مناولة البضائع داخل الميناء، فضلا عن تطوير ملاكات الشركة في مجال تحول الموانئ إلى العمل ضمن النافذة الواحدة، والتعاون في مجال تطوير العمل اللوجستي داخل الموانئ العراقية.