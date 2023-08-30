تصريح جديد من الصحة حول متحور ’ايريس’

2023/08/30 | 09:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

جددت وزارة الصحة التأكيد على نجاعة لقاحات "كوفيد" في الحماية من المتحور"ايريس"، بينما رجحت خبيرة في مجال الفيروسات ألاّ يكون لقاح المتحور الجديد متاحا قبل نهاية أيلول المقبل.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال معاون مدير قسم التحصين في الوزارة كمال عبدالرزاق كاظم في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (30 آب 2023)، إن "لقاحات كوفيد المتوفرة في المراكز الصحية تؤمن الحماية اللازمة ضد المتحور الجديد".

في حين أشارت الأستاذة بعلم الفيروسات الطبية بكلية الصيدلة بجامعة النهرين الدكتورة نادرة سلمان الكرعاوي، في حديث للصحيفة نفسها، إلى أن "الوزارة سعت إلى توفير اللقاح وتحديثه وجعله بمتناول الجميع، ولكن لقاح المتحور "ايريس" لن يكون متاحا قبل نهاية شهر أيلول وفق تصريح شركة فايزر المنتجة للقاح".

وأضافت الكرعاوي أن "الأفراد الناجين من الموجات الأولى سينجون من كل الموجات إذا تمتعوا بمناعة جيدة ورعاية صحية ممتازة".

واستبعدت الكرعاوي "فرض أي قيود أو فترات إغلاق، ولكن الدعوة الدائمة للمجتمع هي الوقاية والتباعد الاجتماعي والتعقيم وغسل الأيدي وارتداء الكمامة، لكونها تحد من انتقال أي فيروس"، مشيرة إلى أن "فيروس كوفيد 19 سيتحول كنزلات الإنفلونزا الموسمية مع ارتفاع المناعة المجتمعية".