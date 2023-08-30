الأمن الوطني يعلن حصيلة عملياته ضد ملف تهريب النفط

2023/08/30 | 10:50 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، حصيلة عملياته الأمنية في ملاحقة شبكات تهريب النفط خلال الأربعة أشهر الماضية في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استمراراً للجهود الاستخبارية في ملاحقة شبكات تهريب النفط، واستناداً إلى التوجيهات المستمرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة جرائم، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد والمحافظات وخلال الأشهر الأربعة الماضية من ضبط أكثر من مليوني لتر من المشتقات النفطية قبل تهريبها".

وتابع أن "مفارز الجهاز ألقت القبض على 124 متهماً بالتهريب وفق مذكرات قبض قضائية، فضلاً عن ضبط 15 وكراً كانت تستخدم لأغراض الخزن والتهريب".