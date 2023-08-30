القبض على ’إرهابي’ شارك بمجزرة سبايكر في نينوى

2023/08/30 | 10:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على أحد الإرهابيين الخطرين بعد استدراجه من الخارج في محافظة نينوى، مبينة ان هذا الارهابي شارك في مجزرة سبايكر كما اعدم عدد من المواطنين.

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وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آب 2023)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبدالامير الشمري والمتضمنة ملاحقة المتورطين بجريمة سبايكر النكراء وماتبقى من فلول داعش الارهابية وباشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، حيث تمكن رجال وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى من القبض على اخطر المجرمين من الذين شاركوا في اعدام الطلبة العسكريين ضمن قاعدة سبايكر، إضافة الى إعدامه مجموعة من المواطنين واشتراكه في عمليات تفجير".

وأشار إلى أن "عملية القبض جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة تلقتها وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى من خلال استدراجه الى داخل العراق من دول الجوار التي لاذ اليها بعد اصابته في معارك التحرير".

وأضاف، أن "المجرم كان ينتحل اسم شقيقه من خلال تزويره احدى المحررات الثبوتية في محاولة منه للفرار والافلات من قبضة رجال وكالة الاستخبارات"، لافتا إلى، أنه "تم تدوين اقوال المتهم واعترف صراحة قيامه بالمشاركة في اعدام الطلبة العسكريين في قاعدة سبايكر اضافة الى مشاركته في اعدام وخطف المواطنين وقيامة بزرع عبوات ناسفة استهدفت قوات الشرطة الاتحادية واعترافه بانتمائه الى عصابات داعش ضمن مايسمى ذات الصواري".

وأكد البيان، أن "المجرم أحيل إلى الجهات المعنية استعداد لمثوله امام القضاء لينال جزاءه العادل".