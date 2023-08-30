الأنواء الجوية تنشر توقعات حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة

2023/08/30 | 10:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة.

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وذكر بيان للهيئة، تابعه "ناس"، (30 آب 2023)، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وبين أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".